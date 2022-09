Vandalen zagen in drie bomen van eeuw oud en laten boodschap achter: “Vuil groen rotzakken”

TielenVandalen hebben drie bomen van zo’n honderd jaar oud op de Balderij in Tielen ingezaagd. De vrees bestaat dat de bomen het niet gaan halen. De ‘techniek’ werd eerder ook al eens twee keer toegepast in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. In de Balderij lieten de vandalen nog wel een boodschap achter in de vorm van aan blad papier met een geprinte boodschap ‘vuil groen rotzakken’. De politie is een onderzoek gestart.

Volledig scherm Drie bomen werden beschadigd en de vandalen lieten ook een boodschap achter. © RV / Facebook Koen Slegers

Het Agentschap Natuur & Bos is in de Vallei van de Caliebeek al vele jaren bezig met het herstellen van het gebied. Zo worden er onder meer visvijvers gedempt en omgevormd tot bosgebied. Anderen worden dan weer met elkaar verbonden zodat er moerasgebieden ontstaan. Volgend jaar komt er een uitkijktoren en worden er ook nog wat vlonderpaden aangelegd. Het is net in dat gebied dat er drie oude bomen nu zwaar gevandaliseerd zijn. “De bomen zijn op verschillende plaatsen twee of zelfs drie keer ingezaagd”, zegt Kris Rombouts van ANB. “Het is moeilijk te zeggen of ze het nog gaan halen. We hebben dezelfde techniek toegepast zoals destijds in de Liereman. De inkepingen opvullen met vochtig mos en daarrond een folie binden. In De Liereman is het gelukt bij heel wat bomen. Hopelijk hier ook.”

Volledig scherm Drie bomen werden beschadigd en de vandalen lieten ook een boodschap achter. © RV / Facebook Koen Slegers

Onderzoek

De politie is ondertussen met een onderzoek gestart. Wie er achter de vandalenstreken zit, weet Kris Rombouts niet. “Het heeft ook geen zin te speculeren”, zegt de boswachter. “Wie in Vlaanderen bezig is met natuurbeheer, maakt niet altijd goede vrienden. Het is voor veel mensen niet altijd te vatten dat we in het kader van natuurbeheersingswerken ook wel eens een boom moeten kappen. Dat is hier ook gebeurd. Maar wat er gekapt wordt, wordt elders wel gecompenseerd. Maar de mooiste en beste exemplaren hebben we wel laten staan. Dat die nu net aangepakt worden, is een stap te ver en betreuren we erg.”

Volledig scherm Drie bomen werden beschadigd en de vandalen lieten ook een boodschap achter. © RV / Facebook Koen Slegers

Visvijvers en bebouwing

In de vallei van de Caliebeek werden 50 tot 60 jaar geleden heel wat visvijvers aangelegd die weinig of geen natuurwaarde hebben. Stelselmatig zijn die de voorbije jaren opgekocht door ANB. “De laatste twintig jaar zijn er misschien ook wel 40 of 50 illegale weekendhuisjes opgekocht en afgebroken. Net als twee oude visserskantines. We hebben zelfs twee vergunde woningen opgekocht en afgebroken in functie van de natuur omdat het daar een zeer belangrijk veengebied is.”

Volledig scherm Drie bomen werden beschadigd en de vandalen lieten ook een boodschap achter. © RV / Facebook Koen Slegers

Volledig scherm Drie bomen werden beschadigd en de vandalen lieten ook een boodschap achter. © RV / Facebook Koen Slegers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.