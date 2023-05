Vanaf juni nieuwe openingsuren voor recyclagepark

Psychiatri­sche patiënten vinden al 50 jaar een thuis bij Willy (78) en Chris (73): “Dankzij onze pleeggast Lucien voelen we ons zelfs veiliger”

Twaalf pleeggezinnen, die al ettelijke jaren thuis zorg dragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn maandag in de bloemetjes gezet door het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel. Zo ook Willy Heylen (78) en zijn vrouw Chris Swinnen (73). Zij hebben intussen Lucien (75) 23 jaar als pleeggast in huis, en pakken dat engagement zelfs al 50 jaar op. “Hoe het begon? Eigenlijk als een soort huwelijksgeschenk van mijn grootouders”, zegt Willy.