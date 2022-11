Uitbater nachtwinkel gewond bij overval

De politie in Turnhout kreeg zondagochtend rond 2.45 uur melding dat er een overval was gepleegd op de nachtwinkel langs de Turnhoutsebaan. De uitbater raakte daarbij lichtgewond en is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een man van Pakistaanse afkomst. Er was niet meteen een tolk ter beschikking. Het slachtoffer kan daardoor nog nier verhoord worden over de precieze omstandigheden van de overval. Het is niet duidelijk hoeveel daders er waren, welke wapens ze gebruikt hebben en of ze buit hebben gemaakt.