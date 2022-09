Twee weken extra griezelen in Bobbejaanland: "Ook drie extra spookhuizen tijdens Halloween”

Het einde van de zomer is voor pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) traditioneel het moment om alles in gereedheid te beginnen brengen voor Halloween. De Halloweenspecial is ieder jaar een drukke periode voor het pretpark, en dit jaar trekt Bobbejaanland nog meer registers open dan anders. Het pretpark laat het halloweenprogramma een week vroeger starten én eindigen en pakt dit seizoen uit met maar liefst zeven huiveringwekkende spookhuizen, inclusief drie compleet nieuwe ervaringen. “We breiden de lengte van de halloweenperiode fors uit. De festiviteiten starten dit jaar al op zaterdag 8 oktober en lopen extra lang, tot en met zondag 13 november”, zegt commercieel en creatief directeur Peggy Verelst. “We denken er al langer over om extra halloweendagen toe te voegen aan de kalender omdat onze gasten deze periode enorm waarderen. Bezoekers ontdekken Bobbejaanland dan op zijn best door alle extra’s die aan een normale parkdag worden toegevoegd. De extra dagen zorgen er tegelijkertijd voor dat we de bezoekers beter kunnen spreiden, wat voor een nog fijnere beleving zorgt.”

Verschillend schrikniveau

Bobbejaanland voegt deze Halloween met ‘Alice in Horrorland’ en ‘Monastery’ twee extra spookhuizen toe aan het programma en steekt één van de bestaande spookhuizen in een volledig nieuw jasje: wie vorig jaar ‘CORP.’ bezocht, zal dit jaar verrast worden door het volgende hoofdstuk: ‘CORP. Pest Control’. De drie nieuwe spookhuizen die Bobbejaanland dit jaar presenteert, zijn alle drie doorloopspookhuizen met heel veel schrikmomenten, knappe decors en goede acteurs. De thema’s zijn zeer uiteenlopend en het schrikniveau is eveneens verschillend. Er is voor de brede doelgroep iets nieuws toegevoegd”, beschrijft Peggy Verelst. “Monastery en CORP hebben we met de Leisure Expert Group (LEG) gebouwd. Ze maken en bedenken wereldwijd horrorhuizen. We zijn trots dat hun expertise ook hier letterlijk opnieuw voelbaar zal zijn. Eerder bouwde LEG in Bobbejaanland het succesvolle Yummy, naar het scenario van de eerste Vlaamse zombiefilm ooit.”

Volledig scherm Monastery, één van de nieuwe spookhuizen in Bobbejaanland © RV

Grootste spookhuis

Alice in Horrorland wordt het grootste spookhuis dat ooit gebouwd is in Bobbejaanland. “Uit marktonderzoek bleek dat onze gasten uitermate veel interesse hadden om dit spookhuis tot leven te zien komen in ons park. Alice in Horrorland wordt op twee verdiepingen gebouwd in Kinderland en is het grootste spookhuis ooit in het park. We hebben de kennis van Del Dracco entertainment, the SMILE of Experience en Kabuki samengebracht om dit spookhuis aan onze gasten te kunnen presenteren.”

Kidsprogramma

Ook voor wie het allemaal niet té griezelig moet zijn, kan tijdens de halloweenperiode terecht in Bobbejaanland. “Wij zijn alle dagen een attractiepark voor de hele familie. Ook tijdens Halloween vinden we het belangrijk om dit te blijven. Daarom vinden gezinnen met jongere kinderen hun gading in de shows, de sfeer in de gedecoreerde zones en de straatanimatie. Diegenen die graag de ‘schrik’ op zoeken, zijn welkom in de spookhuizen.” Het kidsprogramma wordt dit jaar aangevuld met Pumpkin Race: een hindernissenparcours voor kinderen van van 2 tot 8 jaar. De kleine bezoekers moeten zich een weg banen tussen de pompoenen, het stro en de gekke vogelverschrikker. Op het einde worden ze beloond met een verrassing.

Nocturnes

De nocturnes vinden plaats op 29 en 31 oktober en 2, 4 en 5 november. Een nieuwe toevoeging aan het nocturneprogramma is Voodoo Ceremony: een muzikale live-act die aanleunt bij de bestaande halloweenzone Voodoo Bayou.

Volledig scherm Bobbejaanland pakt ook weer uit met vijf nocturnes © RV

