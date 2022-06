Tineke Lambreghts (37) is allereerste Kastelse dorpsdichter: "Een mooie manier om de gemeente te leren kennen”

KasterleeMaak kennis met Tineke Lambreghts (37) uit Tielen. De poëtische dame is namelijk aangesteld als de allereerste dorpsdichter van Kasterlee. Uit de zes kandidaten wist zij de selectiejury het meest te bekoren, waardoor zij nu voor de komende twee jaar regelmatig gedichten zal schrijven over de Kastelse eigenheid en inwoners. “Ik voel me als een huurwoordenaar, geboren om te schrijven”, vertelt de kersverse dorpsdichter.

Het zaadje voor een eigen dorpsdichter werd geplant door een nieuwe inwoner van Kasterlee, die zelf ook veel met poëzie bezig is. “Hij stelde het schepencollege de vraag waarom Kasterlee geen dorpsdichter heeft. En inderdaad: waarom niet? Poëzie en kunst in het algemeen creëren verbinding in onze maatschappij. Dat wilden wij ook voor de inwoners van Kasterlee”, zegt schepen voor Cultuur Guy Van de Perre. “We zijn dan meteen ingegaan op dat verzoek en na korte brainstorm hadden we een wedstrijdreglement klaar. Vervolgens lanceerden we onze zoektocht naar de eerste Kastelse dorpsdichter in april. Uiteindelijk schreven zes kandidaten zich in.”

Er is dus veel poëtisch talent in Kasterlee te vinden, maar er kan maar één iemand de titel van dorpsdichter dragen. “De keuze was heel moeilijk, want alle inzendingen waren kwalitatief zeer goed. Alle kandidaten die het nu niet gehaald hebben, hebben dan ook meteen aangespoord om over twee jaar nog eens een gooi naar de titel te doen”, zegt de schepen. De jury koos namelijk voor de 37-jarige Tineke Lambreghts uit Tielen. “De ingezonden gedichten van Tineke bevatten een goede combinatie van klank en correct ritme. Dit maakt de gedichten enerzijds wervend en speels, en anderzijds wordt de diepgang ook niet vergeten”, oordeelt jurylid en bibliotheekcoördinator Joachim Verhaegen.

Slam poetry

Tineke is dan ook goed getraind in de woordkunst. “Ik schrijf al zeker zo’n 30 jaar, maar ben de laatste 15 jaar vooral bezig met slam poetry, gedichten die zich perfect lenen tot voordracht. Zo stond ik al regelmatig op het BK slam poetry. Vorig jaar greep ik net naast de finale”, vertelt ze. “Ik ben dus toch wel veel met poëzie en teksten bezig. Toen bleek dat de gemeente op zoek was naar een dorpsdichter, kreeg ik meteen van vier mensen de vraag of dat niets voor mij was. (lacht) En ja, ik heb me toch maar snel ingeschreven.”

De kersverse dorpsdichter is nochtans geen geboren en getogen pompoenpapeter. “Ik kom uit Oostmalle en ben pas twee jaar geleden naar Tielen verhuisd met mijn man Kris en zoontje Timon. Door corona heb ik Kasterlee helaas nog niet echt ten volle kunnen ontdekken”, zegt ze. “Maar daar zal nu wel verandering in komen. Gedichten schrijven voor de gemeente vind ik toch wel een heel mooie manier om Kasterlee echt te leren kennen."

Concrete plannen

Momenteel staan er echter nog geen grote projecten op de gedichtenplanning van Tineke. “We zullen snel met haar samenzitten om te bespreken hoe haar dichterschap in de toekomst concreet vorm kan krijgen. Uiteraard willen we haar zelf ook de ‘dichterlijke vrijheid’ geven om haar weg te vinden als dorpsdichter”, zegt schepen Van de Perre nog. “De afspraak is wel dat ze minstens vier gedichten per jaar aflevert en elk jaar minstens een publieke voordracht houdt. Ook verwachten we haar hulp bij de Week van de Poëzie. Maar ik ben er van overtuigd dat Tineke dat zeer goed zal doen”, besluit hij.

