‘t Zomert sluit zomer af met festival aan kasteel Tielenhof: “Ideale afsluiter met enkel Kempense bands”

Piet-Hein Van Spaendonck en Steffi Van de Sande organiseerden de voorbije twee jaar de zomerbar ’t Zomert aan kasteel Tielenhof in Tielen. Een unieke locatie in de schaduw van het middeleeuws kasteeltje met een slotgracht en een ophaalbrug. De voorbije zomer werden er al wat optredens georganiseerd, maar in samenwerking met Hein Peeters organiseren Steffi en Piet-Hein er nu een festival. “We hadden dit jaar werk gemaakt van een evenementenkalender om wat meer animo te brengen”, vertelt Piet-Hein. “Daarom leek het wel leuk om af te sluiten met een echt muziekfestival. Kleinschalig en alleen met Kempense bands en muzikanten. Het is het laatste echte evenement buiten de brocantemarkt die we nog organiseren op 28 augustus.”

Muzikanten

De optredens starten zaterdag 20 augustus starten om 13.30 uur. Op de affiche staat onder meer Kriep, een coverband met classic rock uit Gierle, met Ines Mertens (zang) , Yves Neefs (leadgitaar-zang) , Jan Van Baelen (basgitaar) , Chris Luyten (gitaar) en Paul Neefs (drum en zang) als muzikanten. Daarna volgt Wilma & The Freds die hits brengen van vroeger tot nu. Daarna is het de beurt aan ’t Orkest Charel van Gool die een ode brengen aan het Nederlandstalige levenslied et Kris Wouters (gitaar,zang en vertolker), Chris Van Leuven (gitaar, bas, contrabas, samenzang) Johan Kaers (accordeon, piano,samenzang) Stijn Van Dyck (bas, contrabas, ukelele, samenzang). Bart Buls brengt dan weer klassiekers met de gitaar als zijn enige metgezel. Bart maakte onder meer naam als bassist bij Guy Swinnen en Roland Van Campenhout. Afsluiten doen de Hukkelfukkers. De Hukkelfukkers zijn moderne rocktroubadours die zingen over Aldidiefstal, saus aan de lippen, het OCMW en andere wereldproblemen. Ze stonden eerder ook al op het Sjockfestival dit jaar.

Toekomst

Wat volgende zomer brengt, weten Steffi en Piet-Hein nog niet omdat de eigenaars van het kasteel het te koop hebben gesteld via Hillewaere Vastgoed. “Als het terrein nog beschikbaar is, gaan we normaal wel verder, maar dat is nog even afwachten. We zullen zien wat de toekomst brengt. We hebben het in elk geval druk genoeg met onze vier horeczaken (lacht).” Piet-Hein en Steffi openden immers recent nog horecazaak George in Merksplas nadat ze eerder al Flor in Beerse en Louis en Gaston in Turnhout openden.