Na kwestie rond Jan Flament: voltallige oppositie vraagt ontslag van Vera Celis, Griet Smaers en Luc Verguts in raad van bestuur van Ziekenhuis Geel

De voltallige Geelse oppositie - De Brugpartij, PVDA, Vlaams Belang en Open Vld - vraagt op de gemeenteraad van komende maandag het ontslag van burgemeester Vera Celis (N-VA), schepen en OCMW-voorzitter Griet Smaers (CD&V) en raadslid Luc Verguts (N-VA) in de raad van bestuur van het Ziekenhuis Geel. De dertien oppositieraadsleden vinden dat ze door de drie afgevaardigden om de tuin zijn geleid in de kwestie rond Jan Flament, die als directeur van het ziekenhuis ontslagen werd maar amper tien dagen later opnieuw werd aangesteld. “Onze afgevaardigden hebben ons blaasjes wijsgemaakt, waardoor we hen niet meer kunnen geloven.”