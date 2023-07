Betaalbare starterswo­nin­gen plots verhuurd aan seizoensar­bei­ders: “Dit strookt totaal niet met onze visie”

92 nieuwe appartementen in het Pioniersgebouw van de wijk Niefhout, naast het station, zijn achter de rug van het stadsbestuur om verhuurd aan seizoensarbeiders. De studio’s waren nochtans bedoeld voor jonge gezinnen. “We wilden hiermee jonge Turnhoutenaars de kans geven om in hun stad een betaalbare woning te vinden. Dat was ook zo afgesproken met de partner die de appartementen zou verhuren”, zegt schepen voor Wonen Kelly Verheyen (Vooruit).