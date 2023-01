Skaters tonen hun trucjes tijdens WinterWarm op de Hoge Rielen

Voetbal eerste provinciale Aanvoerder Vincent Van Sprengel blijft strijdvaar­dig: “Vorselaar heeft de kwalitei­ten om zich te handhaven”

De winterstop is voor Vorselaar een gelegenheid geweest om enkele zaken op punt te zetten. Voor de Kempische formatie uit eerste provinciale is het een bewogen eerste ronde geweest. Met onder meer het verrassende ontslag van trainer Marc Antonissen, die door Diewert Alaerts werd opgevolgd. Aanvoerder Vincent Van Sprengel blijft geloven in een sterke tweede seizoenshelft van zijn team.

12 januari