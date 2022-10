Ruim 3.000 bezoekers op BK Pompoenschieten

De oktobermaand staat in Kasterlee al jaren in het teken van de pompoenen. Vorig weekend was het de pompoenweging en dit weekend was het de beurt aan de traditionele pompoenschieting. En gezelligheid was er troef. Een springkasteel in de vorm van een pompoen, een hamburgerkraam, een ijsjeskraam en een drankkraam met uiteraard de Kastelse bieren Pompoenbier en Duivelskuil. Team Tornado had het vorige record op hun naam gezet met 455 meter. Uiteindelijk wisten ze opnieuw de titel binnen te halen, maar dan wel met een afstand van 387 meter. De organisatie liet voor de eerste keer ooit ook zien hoever een bevroren pompoen kan vliegen, iets wat normaal verboden is tijdens het BK .