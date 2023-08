Ruim 120 'Oostblokauto's' verzamelen voor evenement

“Chemisch afval” in gracht vermoede­lijk slechts natuurlijk verschijn­sel: “Gevolg van te veel ijzer in de grond”

Aan de Kleine Winkel in Lichtaart is dinsdagmiddag een verdachte substantie aangetroffen in de gracht en een nabijgelegen weide. Aanvankelijk vermoedde de politie dat het goedje afkomstig was van een drugslabo, maar na de eerste vaststellingen bleek het dan toch niet om een dumping te gaan.