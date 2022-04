Rotary schenkt 26 fietsen aan GO! de 3Master

GO! de 3master in Tielen was al een tijdje op zoek naar fietsen voor de leerlingen. Ze plaatsten een advertentie: Fietsen gezocht. “Deze lagere school voor buitengewoon onderwijs, gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met autisme, was op zoek naar fietsen voor hun leerlingen. Dit voor de verplaatsing tijdens de schooluren naar de bib of voor sportactiviteiten en ook om de leerlingen de nodige vaardigheden in het verkeer bij te brengen”, zegt Annelies Vandecruys van Rotary Kasterlee. “Rotary Kasterlee sprong direct op de kar. Samen met de ploeg van Rotary Arendonk sloegen we de handen in elkaar. We brachten eigen bierpakketten op de markt en deze opbrengst ging integraal naar de aankoop van de fietsen.”