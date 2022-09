Reuze Rollerpad is nieuw beleefpad aan voet van Kabouterberg

Het Reuze Rollerpad, een rolstoeltoegankelijk beleefpad, aan de voet van de Kabouterberg is een initiatief van de 3Master, gemeente Kasterlee, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en enkele studenten van Thomas More Geel. “Op een route van ongeveer 900 meter werd een natuurlijke halfverharding aangelegd die mooi past in het bosrijke gebied. Zo wordt het pad toegankelijk voor rolstoelgebruikers met hulp”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Maar de doelgroep is breder, want het wordt een pad met beleefelementen die de zintuigen prikkelen: een klankenspel, een knikkerspel, een voelmuur, … Deze elementen worden de komende maanden allemaal uitgevoerd en geplaatst met respect voor het landschap.”