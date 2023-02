PORTRET. Ontroostbaar wanneer Bobbejaanland verkocht wordt, maar nu wraak met luchtvaartpark: wie is Captain Jack Schoepen?

Turnhout/Vosselaar Man veroor­deeld voor namaakpi­stool in handschoen­kast­je: “Was voor spreuk­beurt van zoon”

Een 49-jarige man uit Vosselaar is schuldig bevonden aan het dragen van een airsoftwapen. Hij verklaarde onder andere dat het een afschrikmiddel is voor wanneer hij in Brussel moet werken. “Maar dat is geen wettige reden”, oordeelt de rechtbank.

8 februari