Politie valt binnen bij kennels van ‘broodfokker’ Felicanis: “We zorgen voor opvang voor de dieren”

KasterleeTwee maanden nadat dierenrechtenorganisatie GAIA een strafklacht heeft ingediend is de federale gerechtelijke politie maandagochtend binnengevallen in de twee kennels van Felicanis in Kasterlee en Tielen. Het onderzoek focust zich op broodfokkerij en een mogelijke zwendel in Oost-Europese puppy’s. “Er zijn heel veel dieren aangetroffen”, zegt Kato Belmans van het parket in Antwerpen. Ook in het Limburgse Heusden-Zolder viel de politie binnen bij een dierenarts.

Op sociale media regent het al jaren klachten over bvba Hoeve Hoogland, een dierenkennel en -pension die tegenwoordig gekend staat onder de naam Felicanis. Regelmatig doken er verhalen op van mensen die er een pup gekocht hadden die enkele dagen later doodziek werd en soms zelf overleed. Maar het bleef niet alleen bij klachten en waarschuwingen op sociale media. Verscheidene mensen dienden ook officieel klacht in tegen bvba Hoeve Hoogland. Dat deed ook GAIA. De dierenrechtenorganisatie diende in augustus van dit jaar nog twee strafklachten in tegen Hoeve Hoogland wegens de verkoop van zieke dieren en schandelijke misleiding.

Oostblokpuppy’s

“GAIA kwam in het bezit van verschillende veroordelingen door het vredegerecht van Mol-Geel. Aan verschillende klanten heeft de bvba Hoeve Hoogland puppy’s met ernstige mankementen verkocht. Op 3 augustus dit jaar diende GAIA daarom een strafklacht in bij de Procureur des Konings wegens de verkoop van zieke dieren”, klonk het in augustus bij GAIA. “De praktijken van deze importeur van oostblokpuppy’s kunnen niet meer door de beugel. Genoeg is genoeg. Wij zullen bij het parket aandringen op vervolging voor de correctionele rechtbank. De Procureur des Konings kan daarbij een levenslang verbod vorderen om nog dieren te houden. Het zou niet de eerste keer zijn dat de uitbater, die een goede tien jaar geleden nog failliet ging met zijn zaak Flodder, een vermelding op het strafblad krijgt voor inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving.”

Huiszoekingen

De klachten hebben maandagochtend uiteindelijk geleid tot enkele huiszoekingen. Speurders van de federale gerechtelijke politie vielen in alle vroegte de kennels van Hoeve Hoogland aan Bos Dellen in Kasterlee en aan Hoek in Tielen (Kasterlee) binnen. “De huiszoekingen kaderen in een lopend gerechtelijk onderzoek naar mogelijk broodfok. Het onderzoek is opgestart na klachten van zowel GAIA als na verschillende klachten van consumenten”, vertelt Kato Belmans, woordvoerder van het parket in Antwerpen.

De politie is aanwezig bij Hoeve Hoogland.

De speurders van de federale gerechtelijke politie kregen bij de huiszoekingen bijstand van inspecteurs van het federaal voedselagentschap (FAVV) en van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Zij moesten vaststellen in welke omstandigheden de dieren er leven en welke geneesmiddelen ze toegediend krijgen. “Er zijn heel veel dieren aangetroffen. Zij worden in eerste instantie geïnventariseerd. Daarna wordt bekeken wat er verder met de dieren zal gebeuren. Dat werk zal een hele tijd in beslag nemen”, aldus nog Kato Belmans. “De betrokkenen worden verhoord, maar er zijn geen arrestaties uitgevoerd.”

Erbarmelijke omstandigheden

Eén van de huiszoekingen werd uitgevoerd in de kennel van Felicanis aan Bos Dellen 5 in Kasterlee. Op die locatie werden in april 2016 – na het faillissement van bvba Just Dogs – al eens 402 honden weggehaald in erbarmelijke omstandigheden. “De dieren werden in diverse dierenasielen opgevangen waar ze de nodige zorgen kregen toegediend”, aldus GAIA. “Op 19 maart 2018 kreeg de toenmalige uitbater van Just Dogs, Gerd W., een levenslang verbod opgelegd op het houden van huisdieren en de maximum gevangenisstraf onder de toenmalige dierenwelzijnswet: 6 maanden cel. Waarna bvba Hoeve Hoogland de deels niet-vergunde stallen van de curator overkocht om er op basis van de bestaande vergunning van Just Dogs weer honden in onder te brengen.”

Mark van Hoeve Hoogland.

