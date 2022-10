Politie betrapt twintiger met 25 kilo cocaïne en 308.000 euro cash geld in auto: "Net voordien gevonden op straat”

De politie merkte op 18 oktober vorig jaar rond 21 uur ’s avonds een auto op die aan hoge snelheid door Lichtaart (Kasteree) reed. In de Schoolstraat werd de wagen aan de kant gezet voor een controle. Achter het stuur zat de 32-jarige J.V. uit Rotterdam. “Op de achterbank stond een sporttas met daarin 308.000 euro cash geld en juwelen ter waarde van 99.000 euro. In de kofferbak vond de politie twee winkelzakken met 25 kilogram cocaïne, verdeeld over 25 pakketten van één kilogram, en 988 gram hasj”, verduidelijkt openbaar aanklager Catherine Dederen.



Vlucht

Terwijl de politie de auto doorzocht, vluchtte de bestuurder te voet weg. Hij kon later geïdentificeerd en opgepakt worden via zijn neef, de 20-jarige X.V. uit Heist-op-den-Berg. “Op ANPR-camera’s was te zien dat de Audi van J.V. voortdurend werd voorafgegaan door dezelfde Volvo. Die bleek op naam te staan van X.V. De ochtend nadien werd een huiszoeking uitgevoerd bij X.V. Daaruit is gebleken dat hij er een erg dure levensstijl op nahoudt, hoewel hijzelf nog student is en zijn moeder leeft van een uitkering.”

Gevonden

Aanvankelijk gaf X.V. dat hij het was die met de Volvo reed. Nadien trok hij die verklaring in en beweerde hij dat hij zijn auto had uitgeleend en niks met het drugstransport te maken had. Het openbaar ministerie gelooft hem niet en vraagt een gevangenisstraf van 18 maanden. Zijn oom, die de drugs bij in zijn wagen had, riskeert een gevangenisstraf van 4 jaar. “Hij verklaarde dat hij de zakken met geld en drugs net voordien op straat had gevonden in Geel. Ze waren achtergelaten door een man die daarna wegliep. Hij had het geld zien zitten en heeft de zakken meegenomen. Erg ongeloofwaardig”, besluit Catherine Dederen.