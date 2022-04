Ouders van Vinze (3), Louis (4) en Guus (5) kamperen al dagen voor plaatsje in buitengewoon onderwijs: “Er is gewoon geen andere optie”

Kasterlee/Meerhout/Ravels/Rijkevorsel“Soms krijg je te horen: ‘Ach, als het niet lukt, hou je kind dan nog een jaar langer thuis’. Echt? Is dát de oplossing?” Enkele ouders kamperen al sinds zaterdag nabij De 3master, een kleuter- en basisschool voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee, om hun kind woensdagochtend te kunnen inschrijven. Een noodzaak, want de plaatsen zijn beperkt. De mama’s slaken een noodkreet bij minister Weyts.

In een stoeltje, met een dekentje tegen de kou. Als het om echt kamperen zou gaan, zou het een gezellig beeld zijn. Maar Line, Tine en Kelly zitten er absoluut niet voor hun plezier. Het zoontje van Line, Guus, is 5 jaar. Hij gaat naar het eerste studiejaar. Behalve een motorische beperking werden bij Guus onlangs ook een visuele beperking en autisme vastgesteld. Het wordt allemaal wat veel om nog het reguliere onderwijs te kunnen volgen.

Mobilhome

De 3master in Kasterlee bleek de beste oplossing. Guus zou er type 4 kunnen volgen. “Maar toen ik zaterdag belde om te informeren, hoorde ik dat er amper twee plaatsen vrij waren”, vertelt Line. “Na eerst onze tranen de vrije loop te laten, besloten we onze moed bij elkaar te rapen. Via vrienden kregen we een mobilhome en sinds zaterdagnamiddag staan we hier. We moeten wel, want voor ons is er geen ander alternatief. Zeker als je weet dat er voor de twee plaatsen al vijf aanmeldingen zijn.”

Quote Wij zijn niet die ouders die kunnen proteste­ren in Brussel tegen een ander beleid. We moeten thuis zijn om voor ons kind te kunnen zorgen Tine, mama van Louis (4)

Tine, mama van Louis (4), kan het alleen maar beamen. Haar zoontje heeft epilepsie en daardoor ook een ontwikkelingsachterstand. Net als Kelly, mama van de 3-jarige Vinze, die een zeldzame genetische afwijking heeft. In de kleuterafdeling zijn er gelukkig nog twaalf vrije plaatsen, maar er zijn al wel twintig aanmeldingen. Dus ook voor hen wordt het spannend. “Wij hadden in principe vijf scholen die in aanmerking kwamen, maar er was of geen plaats meer of het was gewoon te ver”, vertelt Tine.

“Hier moet echt structureel iets aan veranderen. Wij zitten hier niet omdat we ons kind in de voor ons favoriete school willen inschrijven. We zitten hier uit pure noodzaak. Wij zijn ook niet die ouders die kunnen protesteren in Brussel tegen een ander beleid. We moeten thuis zijn om voor ons kind te kunnen zorgen. Dat we hier nu moeten zitten, komt opnieuw hard aan. Soms krijg je te horen: ‘Ach, als het niet lukt, hou je kind dan nog een jaar langer thuis’. Echt? Is dat de oplossing?”

Volledig scherm Enkele ouders kamperen al dagenlang voor de school de 3 Master in Kasterlee. © Toon Verheijen

Directrice Gert Van Herle beseft dat er ouders voor haar schoolpoort zitten te wachten. “Ik begrijp het ook. Ik zou voor mijn kind hetzelfde doen", zegt Gert Van Herle. “Maar ik betreur dit zo. Het is gewoon erg dat dit moet gebeuren. Minister Crevits bedacht ooit een digitaal inschrijvingssysteem. Dat belandde daarna in de diepvries, maar nu zou het onder Ben Weyts er opnieuw uitgehaald worden. Er is dus wel overleg, maar een verbetering merken we nog altijd niet.”

Vicieuze cirkel

“Zelf zitten we al jaren in overtal, met meer leerlingen dan we eigenlijk kunnen opvangen. Je wil zoveel mogelijk ouders en kinderen helpen, maar je kan een elastiek maar uitrekken tot op een bepaald punt en dan stopt het. En ergens is het een vicieuze cirkel. Je houdt kinderen uit het secundair, omdat er geen plaats is, maar dan zorg je voor weer een plaats minder in het basisonderwijs. Of je houdt kinderen een jaar lang uit het basisonderwijs , maar dan creëer je weer minder plaatsen in het kleuteronderwijs. Dat brengt de hele doorstroming in het gedrang. Ik had zelfs een ouder aan de lijn die hier noodgedwongen haar kind niet kan inschrijven, omdat ze geen netwerk heeft om op terug te vallen en hier te komen aanschuiven.”

Al 4.000 plaatsen erbij

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt geraakt te zijn door de noodkreet. “We beseffen dat het voor gezinnen enorm zwaar en onzeker kan zijn als een kind geen plaats vindt in het buitengewoon onderwijs”, zegt Ben Weyts. “Op dit moment zijn er voor sommige scholen en regio’s meer aanvragen dan beschikbare plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Daardoor is het onmogelijk om ieders eerste schoolkeuze te realiseren. De enige structurele oplossing hiervoor is meer capaciteit. We stimuleren de uitbreiding van de capaciteit in het buitengewoon onderwijs door meer middelen vrij te maken en door het voor scholen en andere initiatiefnemers makkelijker te maken om extra plaatsen te creëren.”

Quote Het is een magere troost dat er in de toekomst extra plaatsen komen als je op dit moment al zo’n plaats nodig hebt. Daarom blijven we zoeken naar extra maatrege­len Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs

De voorbije jaren is het aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs gestegen van 47.000 naar 51.000. Maar dat blijkt dus nog altijd niet voldoende. “In deze regeerperiode brengen we de capaciteitsnoden in het buitengewoon onderwijs voor de eerste keer in kaart en maken we voor het eerst ook een apart budget vrij voor een uitbreiding. Dat is dit jaar prioritair. Scholen die bijkomende leerlingen met een verslag opnemen, krijgen hier bovendien sneller extra geld voor. Naast extra onderzoek en extra budget maken we ook de voorwaarden soepeler. Zo moesten scholen met buitengewoon onderwijs tot nu toe onderwijs voor minstens twee types organiseren. We hebben komaf gemaakt met deze oude regel: vanaf volgend schooljaar kan je ook scholen oprichten voor één type.”

Maar Weyts beseft ook dat het geen antwoord is op de noden van sommige kinderen en ouders nu. “Het is maar een magere troost dat er in de toekomst extra plaatsen komen als je op dit moment al zo’n plaats nodig hebt. Daarom blijven we zoeken naar extra maatregelen. We bekijken ook voor de komende schooljaren welke inspanningen we kunnen leveren.”

