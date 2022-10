ONGELOOFLIJK: Ivo en Merijn breken magische grens van 100 uur onafgebroken lopen... en ze doen nog voort

Kasterlee Belgen hebben wereldre­cord ‘backyard lopen’ beet na 94 uur lopen en 623 kilometer, maar... “Misschien halen ze zelfs 100 ronden”

Het wereldkampioenschap ‘Backyard Ultra’ is overal ter wereld al afgelopen, behalve in België. Terwijl de groepswinst voor de Verenigde Staten was, lopen er nu na 94 uur nog steeds twee van onze landgenoten mee in de wedstrijd. Het nieuwe wereldrecord hebben ze inmiddels al op zak.

17:05