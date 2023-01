Ondanks verzet van dorpsbewoners en gemeentebestuur krijgt Jumbo toch vergunning voor nieuw filiaal: "We hebben een advocaat aangesteld”

Jumbo vroeg eind 2021 een vergunning aan voor de bouw van een gloednieuwe supermarkt op de Retiesebaan. De keten wil er een leegstaande woning slopen en vervolgens op twee percelen een filiaal bouwen en exploiteren. Maar die plannen stuitten meteen op verzet. De buurtbewoners dienden tegen deze aanvraag bezwaren in, in totaal waren dat er wel 104. Het schepencollege van Kasterlee besliste in maart 2022 dan ook de aanvraag te weigeren. Jumbo vervolgens ging tegen deze beslissing in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, die in november toch een vergunning afleverde.

“Dat het provinciebestuur dit nu toch toestaat, is op zijn minst merkwaardig te noemen als u weet dat de dienst Detailhandel van de provincie Antwerpen in 2021 zelf nog in een marktstudie concludeerde dat er in Kasterlee al voldoende aanbod van supermarkten is en dat de provinciale omgevingsambtenaar van de provincie Antwerpen en VLAIO een negatief advies gaven voor de aanvraag van Jumbo”, zegt Marc Caers van het actiecomité. “Bovendien weigerde het provinciebestuur vorig jaar een aanvraag door Albert Heijn voor de bouw van een supermarkt op de Turnhoutsebaan in Kasterlee.” Ook zou de bestendige deputatie haar besluit geantidateerd hebben, aldus het actiecomité.

Advocaat

Daarom blijf de buurt zich toch verzetten. “Samen met een groep buurtbewoners hebben we besloten in te gaan tegen de plannen van Jumbo. We hebben een advocaat aangesteld en hebben eind december 2022 tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Caers. “Hiervoor heeft de buurt zich georganiseerd in een actiecomité. Tientallen gezinnen dragen financieel bij aan de betaling van de advocaat om de beroepsprocedure te bekostigen. We zijn vastberaden er alles aan te doen om te vermijden dat de buurt onleefbaar wordt.”

Maar de tijd dringt. Jumbo heeft aangekondigd dat zij eind deze maand nog zou starten met de werken. Het actiecomité heeft daarom maandag een verzoekschrift neergelegd tot opschorting bij hoogdringendheid van de start van deze werken. De uitspraak daarover wordt eind 2023 verwacht. De eigenlijke procedure omtrent de vernietiging van de vergunning van de bestendige deputatie blijft ondertussen verder lopen. “We verwachten hier ten vroegste eind 2023 een uitspraak, maar we voelen ons gesterkt in ons verzet aangezien ook de gemeente Kasterlee intussen bij de Raad voor Omgevingsbetwisting een procedure heeft ingesteld om het besluit van de bestendige deputatie te vernietigen.”

Ongevallen

Het nieuwe Jumbofiliaal zou immers grote gevolgen hebben voor het centrum van Kasterlee. Zo zou de supermarkt het bestaande evenwicht tussen de reeds aanwezige ketens en kleinere handelszaken in het dorp zullen verstoren en overlast zal veroorzaken aan de rustige Zavelduin. Ook zou het Jumbo-filiaal zorgen voor duizenden extra auto’s in het centrum. “Een groot deel van dit verkeer zal over de markt rijden. Het is hier nu al zo druk, en dat terwijl de heraanleg net bedoeld was om de markt autoluw te maken. Daarnaast zal er ook heel wat sluipverkeer bij komen”, vreest Caers.

De nieuwe Jumbo zou immers slecht te bereiken zijn met openbaar vervoer. “De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op een kilometer. Bijna alle bezoekers zullen dus met de auto komen. Tel daar ook nog de dagelijkse vrachtwagens met leveringen bij en de honderden scholieren en ouders met jonge kinderen die er dagelijks van en naar school rijden? Op de Retiesebaan mag 70 kilometer per uur gereden worden en er zijn geen oversteekplaatsen nabij de beoogde locatie van de winkel. Het staat in de sterren geschreven dat hier ongevallen van gaan komen.”

