Nieuwe openingsuren voor drie bibliotheken: “Aantal voormiddagen verplaatst naar namiddag”

In 2022 werden de bezoekersaantallen geteld in de drie bibliotheken in Kasterlee. Daaruit bleek dat er tijdens bepaalde openingsuren heel weinig mensen de bibliotheek bezochten. “Uit de resultaten van het gebruikersonderzoek dat in 2022 werd uitgevoerd, kwam naar voor dat de bibliotheek in Kasterlee te weinig open was in de namiddag”, vertelt schepen van bibliotheek Walter Van Baelen. “Door de minder drukke openingsmomenten van de voormiddagen te verplaatsen naar de namiddag zorgen we er meteen voor dat de nieuwe openingsuren aansluiten aan het einde van de schooluren. Op deze manier kunnen alle kinderen en leerlingen onmiddellijk na de schooltijd in de bibliotheek terecht.”