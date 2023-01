Nieuw logo voor pretpark Bobbejaanland: "Met knipoog naar oprichter Bobbejaan Schoepen”

LichtaartPretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) pakt uit met een nieuw logo. Het nieuwe logo bevat een knipoog naar oprichter Bobbejaan Schoepen. “Het park maakt een grote evolutie door. Dan is de lancering van een nieuw logo een logisch gevolg”, zegt commercieel directeur Peggy Verelst.

De deuren van pretpark Bobbejaanland langs de Olensesteenweg in Lichtaart zijn momenteel gesloten. Die openen pas terug bij de start van de paasvakantie. Intussen wordt achter de schermen van het pretpark het nieuwe seizoen al volop voorbereid. Daarbij hoort ook een nieuw logo dat het park de komende jaren zal vertegenwoordigen. In het nieuwe logo is zoals voorheen de naam van het pretpark te lezen. “De naam van het park blijft ongewijzigd: ’Bobbejaanland’ zal altijd ‘Bobbejaanland’ blijven heten”, vertelt Peggy Verelst, commercieel directeur van het park. “Onze naamsbekendheid is torenhoog in België én omstreken. We hebben dus geen enkele reden om die ooit te veranderen. Maar het logo? Dat heeft doorheen de jaren al regelmatig een kleine evolutie meegemaakt. We pakken daarom met veel plezier uit met een vernieuwde versie.”

Bobbejaan Schoepen

Het nieuwe logo van Bobbejaanland is veelzijdiger dan het vorige. Er wordt ook een nieuwe kleur aan toegevoegd. “De hoofdkleuren blijven behouden. Die blijven traditiegetrouw rood en geel”, klinkt het. “Maar voor het overige zie je iets totaal nieuws als je het logo bestudeert. De letters van ‘land’ kleuren groen, om de om de prachtige natuur in het park en de bosrijke omgeving in de verf te zetten. De naam ‘Bobbejaanland’ wordt overkoepeld door een gele lijn in de vorm van een attractiespoor. Of van een hoed. Die laatste symboliseert de zin voor avontuur én geeft een belangrijke knipoog naar het verleden en naar Bobbejaan Schoepen, de oprichter van het park.”

Grote evolutie

Het nieuwe logo voor Bobbejaanland komt er niet toevallig. Dat is volgens commercieel directeur Peggy Verelst een gevolg van de rebranding waar het park momenteel doorgaat. “Als het park een grote evolutie doormaakt, dan is de lancering van een nieuw logo een logisch gevolg”, aldus Verelst. “Bobbejaanland zette de voorbije jaren sterk in op thematisering. In 2019 opende het attractiepark ‘Land of Legends’, een nieuwe themazone met Fury: de snelste triple launch coaster van de Benelux. In 2022 konden bezoekers voor het eerst kennismaken met Nickelodeon-personages zoals SpongeBob en PAW Patrol. En Bobbejaanland sloot het seizoen vervolgens af met de strafste Halloween ooit.”

1 april

Bezoekers van het pretpark mogen zich in 2023 niet alleen verwachten aan een nieuw logo. Ze mogen zich ook verheugen op het nieuwe thema van de 30 jaar oude Indiana River. De heropening van deze Bobbejaanland-klassieker is meteen ook het startschot van de nieuwe themazone ‘Mystery Bay’. “Op zaterdag 1 april, de start van de paasvakantie, opent Bobbejaanland opnieuw de deuren. Fans die in de tussentijd benieuwd zijn naar de werken aan Indiana River, kunnen deze volgen via de social media-kanalen van het park.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.