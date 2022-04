Motorrijder gewond na aanrijding door auto

Geel Infomarkt over toekomstscenario’s voor Leunensta­di­on

Op woensdag 20 april organiseert de stad Geel in de kantine van voetbalstadion De Leunen een infomarkt over de toekomstscenario’s voor het Leunenstadion. Omwonenden krijgen een uitnodiging voor de infomarkt, maar later op de avond is ook het bredere publiek welkom na inschrijving.

6 april