Minister Weyts trekt vergunning in van ‘broodfokker’ Hoeve Hoogland: “Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart”

Nieuwe TSO-opleidin­gen Heilig Graf leiden leerlingen recht­streeks naar de arbeids­markt: “Ze kunnen meteen aan de slag als zorgkundi­ge of kinderbege­lei­der”

Vanaf volgend schooljaar biedt het Heilig Graf in Turnhout de gloednieuwe - en uitzonderlijke - studierichtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en Begeleiding aan in de derde graad. Wie in die opleidingen een diploma behaalt, krijgt meteen ook een beroepskwalificatie om direct aan de slag te gaan in zijn of haar sector. Een hoger diploma als zorgkundige of kinderbegeleider is dan niet meer nodig. “Maar de leerlingen kunnen er wel nog steeds voor kiezen om verder te studeren.”