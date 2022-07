Militair oldtimer-treffen op terrein Heideheem

Turnhout Brandweer haalt lichaam uit kanaal aan brug 1: “Kwaad opzet nog niet uitgeslo­ten”

Aan de Koningin Elisabethlei in Turnhout is dinsdagochtend een lichaam uit het kanaal Dessel-Schoten gehaald. Politie en parket onderzoeken of er kwaad opzet in het spel is.

18:48