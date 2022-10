Met kolos van meer dan duizend kilo kroont Luc Van Heuckelom zich tot strafste pompoenkweker van België: “Voor ons is dit topsport”

Kasterlee1.046 kilogram op de kop. Dat is het gewicht van de zwaarste pompoen die tijdens het Belgisch kampioenschap Pompoenwegen in Kasterlee op de weegschaal gelegd werd. De kweker van deze reuzepompoen is Luc Van Heuckelom afkomstig uit... Kasterlee, hét pompoenendorp bij uitstek.

Zaterdagnamiddag liep de ruitershal aan Boekweitbaan in Kasterlee weer lekker voor voor het Belgisch kampioenschap pompoenwegen. Een vijftigtal pompoenen, afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen, werden er met de hulp van een kraan op de weegschaal gelegd. Er werd gestreden voor de zwaarste pompoen van’t land. Uiteindelijk waren de twee laatste kanjers diegene die onder elkaar zouden uitmaken wie de strafste pompoenkweker van België zou worden.

Lees verder onder foto

Volledig scherm De pompoenen worden zorgvuldig op de weegschaal gelegd in Kasterlee tijdens het BK Pompoenwegen © Jurgen Geyselings

Vol spanning keek het publiek naar de opgestelde schermen in de hal. De voorlaatste ‘joekel’, eentje van kweker Herman Boonen tikte op de weegschaal af met een gewicht van 1032,5 kilogram. Indrukwekkend maar net niet genoeg zo bleek! Het was de allerlaatste pompoen, diegene die aangeleverd werd door Luc Van Heuckelom die als winnaar uit de bus kwam met een gewicht van 1046 kilogram.

Quote Dat het met een ‘Kastels’ zaadje gebeurt, maakt het alleen maar leuker Winnaar Luc Van Heuckelom

“Ik heb deze pompoen geteeld in mijn serre met een zaadje van de pompoen die hier vorig jaar won”, klinkt het bij de winnaar. “Ik had natuurlijk gehoopt om hier te winnen vandaag, maar had het niet echt verwacht aangezien de afmetingen van de pompoenen anders deed vermoeden. Dat het met een ‘Kastels’ zaadje gebeurt, maakt het alleen maar leuker.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Pompoenen liggen netjes te wachten om op de weegschaal gelegd te worden © Jurgen Geyselings

Voor Luc is het zijn vierde Belgische titel op ongeveer twintig jaar tijd. “Ik weet nog de eerste keer dat ik won, dat was met een pompoen van over de tweehonderd kilo. De pompoenen die hier vandaag gewogen worden wegen vier tot vijf keer zoveel. We zeggen dan onderling ook wel eens dat we aan topsport doen met het kweken van pompoenen. Waarom? Omdat we er volgens mij evenveel tijd insteken dat dat topsporters dat met hun sport doen.”

Oktober is Pompoenenmaand

De pompoenweging is de aftrap van een hele oktobermaand ‘pompoenenplezier’ in Kasterlee. Zondag staat het oogstfeest van de Pompoenerie op de agenda, volgende week zondag is het pompoenschieten, een weekje later kleurt het dorpscentrum oranje voor de Pompoendag en tot slot wordt op zondag 23 oktober in pompoenen gevaren op de vijver van de Ark van Noë tijdens de pompoenregatta. Pompoenen bij de vleet in Kasterlee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.