Mario (48) mikt op wereldrecord met pompoen van ruim 1.000 kilo: “Van een pitje naar dit op honderd dagen”

KasterleeMet de maand oktober is de pompoengekte in Kasterlee weer toegeslagen. Zonder een pompoenregatta of pompoenschieten dit jaar, maar mogelijk wel met een ander hoogtepunt. Mario Vangeel (48) hoopt op het Europees Kampioenschap in Duitsland de zwaarste pompoen af te leveren die ooit gekweekt is. Dat wereldrecord staat nu op 1.226 kilogram. “De zaadjes van mijn pompoen worden nadien over heel de wereld verkocht.” Wij trokken naar Kasterlee om de pompoenhype te ontrafelen.