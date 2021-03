Man maakte minderjarige halfzus (15) zwanger: schuldig aan verkrachting maar geen effectieve straf

Turnhout Gidsen Sint-Godelieve hebben eindelijk zicht op nieuwe lokalen: “Na 17 jaar geduld is de bouw gestart”

16 maart Zeventien jaar hebben ze er op gewacht. Maar nu is het eindelijk zover. De Gidsen Sint-Godelieve in Turnhout zijn gestart met de bouw van nieuwe lokalen. De huidige accommodatie kreeg in 2010 al de weinig benijdenswaardige prijs voor slechtst onderhouden scoutslokaal. “Het wordt hoog tijd om naar een veiliger gebouw te verhuizen”, zegt groepsleidster Silke Van den Broeck.