Man (65) gaat tegen echtgenote door het lint na Okra-activiteit: “‘Ik snij je kop eraf’, riep hij met machete in de hand”

geel/mol Integratie van ziekenhui­zen Geel en Mol krijgt verder vorm: “In afwachting van gezamenlij­ke campus blijven we investeren in huidige sites”

De ziekenhuizen van Geel en Mol gaan een intentieverklaring ondertekenen rond hun verregaande samenwerking, die in 2040 zou moeten uitmonden in de ingebruikname van een gloednieuwe, eengemaakte campus die gespecialiseerde zorg huisvest. En dat is broodnodig. “In ons ziekenhuisnetwerk Kempen is vooral de situatie in de regio Mol-Geel precair.”

20 januari