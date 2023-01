Man (65) gaat door het lint na Okra-activiteit: "Hij dreigde hoofd van echtgenote af te hakken met machete”

Lille/Vosselaar GielsBos vernieuwt website: “Nog duidelij­ker maken waarvoor we staan en dat we voor iedereen open staan”

Zorginstelling Het Gielsbos heeft haar website volledig laten vernieuwen. De website kreeg een volledige make-over qua inhoud en lay-out. “Als innovatieve zorgvoorziening in het hartje van de Kempen zetten wij ons ook graag online sterk in de markt voor iedereen die op zoek is naar een buitengewoon zorgaanbod, een toffe job of fijn vrijwilligerswerk”, klinkt het.

23 januari