Luc Vanheuckelom wint Nederlands kampioenschap voor zwaarste pompoen

Tielen Vandalen zagen in drie bomen van eeuw oud en laten boodschap achter: “Vuil groen rotzakken”

Vandalen hebben drie bomen van zo’n honderd jaar oud op de Balderij in Tielen ingezaagd. De vrees bestaat dat de bomen het niet gaan halen. De ‘techniek’ werd eerder ook al eens twee keer toegepast in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. In de Balderij lieten de vandalen nog wel een boodschap achter in de vorm van aan blad papier met een geprinte boodschap ‘vuil groen rotzakken’. De politie is een onderzoek gestart.

23 september