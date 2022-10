LIVE. Uithollen van de pompoenen voor de Pompoenregatta is gestart

Geel Stad start met verdeling van reflecte­ren­de huisnum­mers voor elke woning in Geel

Vanaf donderdag gaat de stad Geel van start met de verdeling van 22.500 reflecterende huisnummers, goed voor een plaatje voor elke woning in Geel. Bij donker of slecht weer kunnen de hulpdiensten in de toekomst zo makkelijker het huisnummer vanaf de openbare weg zien.

19 oktober