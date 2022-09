Lille en Kasterlee bieden streamingsdienst Dalton aan voor bibliotheekleden

De samenwerking tussen Dalton en de twee bibliotheken zorgt ervoor dat je deze films met één klik in je huiskamer te zien krijgt. Het gaat om een proefproject van Cultuurconnect waar de bibs van Lille en Kasterlee in zijn gestapt. “Het is een streamingdienst zoals Netflix of Streamz, maar dan voor minder commerciële films”, zegt schepen van Cultuur in Kasterlee, Walter Van Baelen (CD&V). “ We kunnen dit platform gratis aanbieden omdat we ingestapt zijn in het pilootproject ‘Cinébib’ van Cultuurconnect. Samen met 18 andere gemeentes mogen we deze streamingdienst twee jaar lang gratis aanbieden aan onze inwoners. Voorwaarde is wel dat je lid bent van de bib want je hebt je lidmaatschap nodig om te kunnen inloggen op de filmstreamingsdienst.”