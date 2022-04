Kwb Lichtaart pakt opnieuw uit met gezellige paaszoektocht

Turnhout RESTOTIP. Monsieur Louis: genieten van een croque of kroket op culinair niveau én in een gezellig decor

Zin om eens iets nieuws te proberen op culinair vlak? Spring dan zeker eens binnen bij Monsieur Louis in de Leopoldstraat in Turnhout. Chef Steffi en haar team toveren er leuke en originele croques en kroketten op de plank die van een hoog culinair niveau maar met een schappelijke prijs zijn. Lees hier meer over nog andere leuke en nieuwe horecazaken in onze regio.

