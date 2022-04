KLJ verzamelt in De Hoge Rielen voor Opkikker International

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Pieter Michiels blikt met voldoening terug op zijn eerste basis­plaats bij ASV Geel

De uitwedstrijd die ASV Geel vorige zondag afwerkte op het veld van Bornem, hield voor Pieter Michiels zijn eerste basisplaats van het seizoen in. De verdediger is net op tijd volledig fit om met Geel de titelstrijd in eerste provinciale aan te gaan. Het team van trainer Bart Janssens staat, met drie wedstrijden in 7 dagen, voor een cruciale periode.

30 maart