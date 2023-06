Klaas (6) is 5 miljoenste kind met een kids-ID

Honderden nemen afscheid van Ingrid Laros (62): “Het leven naast jou was een feest”

Bijzondere vrouw, zorgzaam, bruisend, dienstbaar en attent. Graag gezien en geliefd. Dat zijn de vijf woorden die misschien wel het beste pasten bij Ingrid Laros (62), de vrouw die op zaterdag 27 mei overleed na een tragisch ongeval op de Vrijheid in Hoogstraten. Honderden mensen kwamen haar een laatste groet brengen in het crematorium in Turnhout. “Ik zou je zo graag nog eens knuffelen.”