Kinderen kunnen op drie plaatsen op zoek naar de Schatten van Vlieg

Geel Zeventiger naar ziekenhuis na ongeval op Waaiburg

Een 70-jarige man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Waaiburg in Geel. Rond het middaguur botsten er twee auto’s op elkaar. In één van de wagens raakte een 70-jarige man uit Geel gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

29 juli