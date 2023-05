KIJK. Woning onbewoonbaar nadat auto zich in gevel boort in Lichtaart

In Lichtaart, een deelgemeente van Kasterlee is afgelopen nacht een auto in een huis gereden. De bestuurder van het voertuig raakte als bij wonder slechts lichtgewond. De ravage aan het huis zelf is enorm. De zijgevel is voor een stuk weggerukt.