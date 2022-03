Kasterlee rouwt om oud-burgemeester Walter Otten (84)

KasterleeOud-burgemeester Walter Otten is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was 23 jaar lang burgemeester van Kasterlee. “Het was een grote eer om in zijn voetsporen te mogen treden”, reageert huidig burgemeester Ward Kennes.

Walter Otten was burgemeester van Kasterlee van 1983 tot 2006. Aanvankelijk voor CVP, na de naamwijziging van zijn partij voor CD&V. In de 23 jaar dat hij de sjerp droeg, genoot Walter veel respect in Kasterlee. Zijn overlijden maakt een diepe indruk in het dorp, ook bij huidig burgemeester Ward Kennes. Die plaatste op zijn sociale media een foto van het moment waarop Walter Otten de sjerp doorgaf aan Kennes. Walter droeg die verantwoordelijkheid een kwarteeuw en was de drijvende kracht achter vele initiatieven rond veiligheid, zoals de politiesamenwerking met Turnhout en de modernisering van het wagenpark van de brandweer”, reageert Ward Kennes. “Ook regionaal was hij een voortrekker als voorzitter van de Conferentie van Kempense burgemeesters en bestuurder van streekintercommunale IOK.”

Volledig scherm Het moment waarop Water Otten de sjerp doorgaf aan Ward Kennes © Facebook Ward Kennes

Walter Otten realiseerde daarnaast veel rond toerisme en had met ’t Margrietje ook oog voor de zorg voor personen met een beperking. Hij stond ook mee aan de wieg van de Noord-zuidverbinding waardoor doorgaand verkeer tussen Geel en Turnhout niet meer door de dorpskern van Kasterlee moet rijden. “Walter was een hartelijke man en een boeiende verteller. Ik ben dankbaar dat ik altijd op Walters persoonlijke en politieke steun mocht rekenen”, blikt Ward Kennes terug. “Mijn eerste ervaring met verkiezingscampagnes was in de jaren ‘70 toen Walter kandideerde voor de gemeenteraad. In mijn jeugd voerde ik geregeld discussies met hem over nationale en internationale politiek. Ik beschouw Walter als mijn politieke vader. Iemand die zijn christelijke mensvisie en Vlaamse overtuiging vanuit een stevige lokale verworteling en met zin voor pragmatisme heeft omgezet in toekomstgericht beleid.”

Ward Kennes richt zich in zijn afscheidswoorden ook tot Walter Otten. “Het was een grote eer om in uw voetspoor te mogen treden. Kasterlee is u dankbaar.”