Kasterlee lanceert gemeentelijke app voor smartphones

Met de app wil de gemeente Kasterlee de inwoners beter informeren en de dienstverlening naar een hoger niveau tillen. “Met de Kasterlee-app blijf je dankzij de nieuwsberichten op de hoogte en zie je meteen welke activiteiten in Kasterlee plaatsvinden. We maken ook de dienstverlening laagdrempeliger omdat je via de app meteen een melding kan doorgeven of online documenten kan aanvragen”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “Wie toch op het gemeentehuis moet zijn, kan via de app meteen ook een afspraak boeken. Ook de afvalkalender is in de app geïntegreerd en je kan er zien waar wegenwerken in onze gemeente worden uitgevoerd.”