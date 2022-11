Kapsalon Marcel opgenomen in prestigieus boek van kappersmerk Oway: "We staan tussen salons uit New York en Tokio”

KasterleeKapsalon Marcel aan de Retiesebaan in Kasterlee is bekroond met een mooie titel. Het kapsalon behoort tot de vijftig mooiste Oway kapsalons ter wereld. “Het is een hele eer om tussen salons uit New York, Londen, Stockholm en Tokio ook ineens Kasterlee te zien staan”, zegt Nathalie Moelans.

Oway is een Italiaans biodynamisch merk dat haar-, beauty- en lifestyleproducten aanbiedt. Jaarlijks organiseert Oway een wedstrijd om salons in te kijker te zetten die zich op een duurzame manier, in een mooie omgeving en met aandacht voor het milieu willen werken. “En nu hoor ik daarbij. Kapsalon Marcel behoort tot de vijftig mooiste Oway kapsalons ter wereld. Het is een hele eer om tussen salons uit New York, Londen, Stockholm en Tokio ook ineens Kasterlee te zien staan”, vertelt Nathalie Moelans. “Er wordt een boek uitgebracht met alle winnaars en dit boek wordt dan verdeeld onder alle salons dat met Oway werken. Net zoals wij nu kunnen kijken naar salons uit de Verenigde Staten, zitten ze daar nu ook naar mijn kapsalon te kijken.”

50 jaar

De erkenning voor Kapsalon Marcel komt er uitgerekend tijdens het vijftigjarig bestaan van de kapperszaak. De zaak werd in 1972 opgericht door Marcel Moelans. In 2015 nam zijn dochter Nathalie de zaak over. “Tijdens de eerste lockdown in 2020 zijn we verhuisd naar de huidige locatie aan de Retiesebaan. “De naam ‘Marcel’ is gebleven. Omdat ik dat een mooi eerbetoon vond aan mijn vader, en het ook gewoon een leuke naam is. Bovendien kennen mensen mij toch vooral als de dochter van Marcel. Dus dat was een gemakkelijke keuze.”

Gemoedelijke sfeer

Hoewel de naam ‘Kapsalon Marcel’ behouden bleef, is er aan het concept wel stevig gesleuteld. “Nieuw logo, nieuwe locatie, nieuw merk en nieuwe manier van werken: alles op afspraak om nog meer persoonlijke aandacht aan de klant te kunnen geven. Nu kunnen klanten online reserveren”, zegt Nathalie Moelans. “Wat mij onderscheidt van anderen op de markt is dat er een hele gemoedelijke sfeer hangt met mijn jaren ’60 muziek op de achtergrond. Ik zorg voor een persoonlijke service met aandacht voor de gezondheid van je haar en je huid. Ik ga mij ook verder specialiseren in hoofdhuidproblemen.”

Milieu

Nathalie Moelans gaat er prat op dat Kapsalon Marcel veel aandacht heeft voor het milieu. “Alle shampoos en stylingproducten zitten in glazen flesjes, die de klant nadien kan laten hervullen in het salon. Haarmaskers zitten in aluminium verpakking. Aluminium is oneindig recycleerbaar. Ik werk met de waterbesparende kranen van ecoheads, en het pand is gezet met de best mogelijke energiebesparende materialen”, besluit Nathalie.

