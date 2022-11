Kadeekesdag in sporthal Duineneind

De volgende editie van de Kadeekesdag vindt op zondag 20 november van 9 tot 13 uur plaats in sporthal Duineneind in Kasterlee. Kinderen kunnen er samen met hun ouders of grootouders gratis komen spelen en sporten. Er worden springkastelen voorzien of bezoekers kunnen ‘reis rond de wereld’ spelen. Wie liever creatief bezig is, kan een fruitspies maken of een knutselwerkje in elkaar knutselen.