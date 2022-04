Jeugdopleiding van KFC De Kempen behoudt driesterrenlabel na nieuwe audit: “Onze B-ploeg bestaat voor 95% uit eigen opgeleide spelers”

tielenDe donkere lucht boven de jeugdopleiding van KFC De Kempen in Tielen (Kasterlee) is helemaal opgeklaard. Begin februari kreeg de club te horen dat het niet langer het driesterrenlabel zou behouden. Anderhalve maand later is KFC De Kempen er toch in geslaagd om dat label te behouden. Het blijde nieuws kwam er de dag nadat de B-ploeg, met heel wat eigen opgeleide spelers, een historische prestatie leverde door de finale van de Beker van Antwerpen te behalen.

Woensdagavond speelde KFC De Kempen B, dat in derde provinciale speelt, tegen eerste provincialer KFC Ranst. De jonge garde van De Kempen zorgde voor een verrassing van formaat en klopte Ranst zowaar met 3-2. KFC De Kempen staat zo in de finale van de Beker van Antwerpen, waarin de tegenstander KFC Kontich is. “Dit was echt een uitzonderlijke prestatie. We mogen dit gerust historisch noemen”, vindt voorzitter Dirk Stappaerts.

“Van de vijftien jongens op het wedstrijdblad zijn twaalf eigen opgeleide spelers. Bovendien is deze ploeg gemiddeld jonger dan 20 jaar. In de 1/8ste finale schakelden we met Antonia al een eerste provincialer uit en nu doen we het gewoon opnieuw. Ongelooflijk trots zijn wij op deze prestatie.”

Interprovinciaal jeugdvoetbal

Donderdagmorgen kreeg men bij KFC De Kempen zowaar nog beter nieuws. Begin februari kreeg de club het bericht dat men niet langer zou beschikken over het driesterrenlabel, dat nodig is om haar jeugd interprovinciaal voetbal aan te bieden. Maar via een re-audit slaagde De Kempen er alsnog in om haar label te behouden. De jeugd van KFC zal de komende drie seizoenen interprovinciaal kunnen voetballen.

“Dit is zo oververdiend. Geen enkele ploeg in deze regio heeft een betere doorstroom dan wij. Onze B-ploeg bestaat voor 95 procent uit eigen opgeleide spelers. Deze jongens draaien iedere week vlot mee in derde provinciale en ze behalen dan ook nog de finale van de Beker van Antwerpen.”

Doorstroming

KFC De Kempen A kende wel een ongelukkig seizoen en degradeert na één seizoen in derde amateur opnieuw naar eerste provinciale. “Voor onze A-ploeg was dit sportief gezien niet het beste jaar, maar op vlak van jeugd was het top. Het hoogtepunt vond ik onze overwinning tegen KFC Sint-Lenaarts. Acht van de vijftien jongens in de selectie waren eigen opgeleide spelers. Vijf daarvan stonden gewoon in de basis”, vervolgt de voorzitter.

“Wij weten ook wel dat doorstroming niet het enige aspect is om te slagen voor deze audit. Maar het is toch wel de essentie. Jammer dat men daar blind voor was. Nu ja, het belangrijkste is dat we onze jeugdspelers de komende drie jaar opnieuw interprovinciaal voetbal kunnen aanbieden. Al de jongens die de club trouw blijven willen we ook bedanken voor hun geduld. Het waren ook spannende weken voor hen. ”