Jeugdbeweging KLJ leert beter omgaan met brandsituaties in Hoge Rielen

Uit een bevraging bij jongeren blijkt dat een op vijf niet weet hoe men moet handelen wanneer er brand uitbreekt op de school of op het werk. Ze volgen in zulke situaties vooral de instructies van anderen of doen gewoon wat de anderen doen. Jeugdorganisatie De Ambrassade en het Netwerk Brandweer willen jonge begeleiders daarom een betere kennis geven van brandpreventie en -veiligheid met een korte opleiding. “Kinderen zijn ons belangrijkste goed. Veiligheid in het jeugdwerk is dan ook een topprioriteit. Ouders moeten hun kinderen zorgeloos kunnen achterlaten. Met deze interactieve opleiding willen wij samen met De Ambrassade werken aan een zorgeloze brandveilige omgeving”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van het Netwerk Brandweer.

De inhoud van de basisvorming brandveiligheid is daarbij ook gelijk voor alle brandweerzones. Elke jeugdorganisatie in Vlaanderen krijgt dus dezelfde opleiding. De primeur was echter voor vier afgevaardigden van KLJ, die afgelopen weekend waren samengekomen in de Hoge Rielen voor Opkikker, een vormingsweekend voor vrijwilligers. “Opkikker is hét evenement voor al onze leiding en bestuursleden om meer te leren over hoe ze hun groepen kunnen begeleiden en om KLJ’ers uit andere provincies of afdelingen te ontmoeten”, zegt Lot De Kimpe, nationaal voorzitter van KLJ. “Na twee jaar waarin jeugdactiviteiten zeer beperkt of slechts onder strikte voorwaarden konden plaatsvinden, voelen we dat dit evenement broodnodig is om weer een gevoel van kameraadschap en teamwork aan te wakkeren.”