Ivo en Merijn stoppen er mee samen na 101 uur onafgebroken lopen: “Volgende keer doorgaan tot het bittere einde”

KasterleeDe ultralopers die eerder vandaag het wereldrecord ‘Backyard Ultra’ verbraken , hebben om 18 uur vanavond een magische grens doorbroken. Ivo en Merijn hebben meer dan 100 uur onafgebroken gelopen, goed voor meer dan 676 kilometer. Na bijna 101 uur beslisten ze samen dat het genoeg was geweest. “Volgende keer gaan we misschien wel door tot het bittere einde.”

Het WK ‘achtertuinlopen’ op de Hoge Rielen in Kasterlee startte zaterdagmiddag om 14 uur. Elk uur moesten de Belgische deelnemers een afstand van zo’n 6,7 kilometer lopen. Elders in de wereld werd een gelijkaardige wedstrijd gehouden. Overal ter wereld zijn de deelnemers al gestopt met lopen, maar de Belgen Merijn Geerts en Ivo Steyaert blijven gaan. Kort voor 18 uur brachten ze hun 100ste rondje tot een goed einde. Het wereldrecord werd zo met 10 uur verbeterd, want het vorige record stond op 90 uur. Supporters hebben woensdag in allerijl t-shirts laten drukken met een foto van beide atleten met daarop de boodschap ‘Breaking 100’.

Klok resetten

Ondanks de magische grens hadden Ivo en Merijn er nog niet genoeg van. Klokslag 18 uur begonnen ze aan hun 101ste rondje, en dus hun 101ste uur onafgebroken lopen. De klok moest wel gereset worden. Die ging maar tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden. Ook dat 101ste rondje kwamen ze op tijd binnen, maar toen was het goed geweest voor de nieuwe wereldrecordhouders. Ze begonnen niet meer aan uur 102.

Ivo en Merijn hebben samen beslist om het na 101 ronden voor bekeken te houden. “Tijdens de 101ste ronde hebben we er samen over gesproken. We vonden dit allebei de juiste beslissing. Als we hadden verder gedaan, hadden we er nadien misschien spijt van gehad. Nu kunnen we allebei gaan zitten, wat praten met supporters en een biertje drinken.”

Positief verhaal

Het valt de ultralopers op dat de mensen hard hebben meegeleefd met hun prestatie. “Mensen krijgen op dit moment veel slecht nieuws te verwerken: de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, … Hopelijk kunnen ze zich wat optrekken aan dit leuke nieuws. Tijdens het lopen, wisten we niet dat er zoveel rond te doen was op sociale media en gewone media. Veel mensen hebben het gevolgd. Ook mensen die niet echt interesse hebben in de wedstrijd, maar wel in het verhaal er achter. Om dat verhaal positief te houden, hebben we beslist samen te stoppen. Op wedstrijdvlak is dat misschien niet de juiste beslissing, maar op dit moment voelde het wel juist. Volgende keer zijn we misschien niet zo vriendelijk voor elkaar en blijven we wel doorgaan tot het bittere einde.”

In de toekomst hopen ze het nieuwe record van 101 uur nog eens te breken. De vierde nacht was al makkelijker dan de derde nacht. Misschien wordt een vijfde nacht nog wel makkelijk”, grapt Ivo Steyaert.

