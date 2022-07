Inwoners maken zich op voor 14de editie van Wisselfeesten

Kempen Boeren halen spandoeken boven op bruggen boven E34 en E19: “Met dit stikstofak­koord staat deur open voor minderwaar­dig voedsel”

Honderden boeren hebben woensdagavond op verschillende bruggen van de E19 en de E34 in de provincie Antwerpen actie gevoerd. Enerzijds om hun collega’s in Nederland te steunen, maar anderzijds om ook de problematiek rond het stikstofdossier in België aan te kaarten. “Burgers wakker maken dat het stikstofakkoord niet leefbaar is voor ons”, klinkt het.

