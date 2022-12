Inbrekers stelen accu's uit chalet

Turnhout Café Sports­world sluit de deuren: “Het kost nu bijna geen geld meer om sportwed­strij­den thuis op televisie te kijken”

Café Sportsworld op de Grote Markt in Turnhout is bezig aan de laatste dagen. Op donderdagavond 22 december trekt Mon Leys (66) de deur van zijn café voorgoed achter zich dicht. Exact 23 jaar nadat hij het sportcafé opende. “We openden destijds met één groot scherm en tien tv’s. Dat concept was ongezien in Turnhout”, vertelt Leys.

15 december