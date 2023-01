Inbrekers dringen woning binnen op Tielenheide

Mol/Geel Familie vermiste Walter Cambré (59) geeft zoektocht niet op: “Élke tip is welkom, we blijven zoeken”

De 59-jarige Walter Cambré uit Millegem is al meer dan een week vermist. Op maandag 16 januari werd hij nog twee keer gezien in de omgeving, maar sindsdien is hij spoorloos. Zijn familie lanceert daarom een oproep voor nieuwe tips. “Mijn vader is een grote man en had een opvallende fleece aan. Iemand moet hem toch nog gezien hebben?”, aldus zijn dochter Katrien.

25 januari