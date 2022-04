IJsboerke lanceert vier nieuwe kinderijsjes met minder suiker en Nutri-Score A

gee Kruispunt Groen­straat-Groen­huis dag afgesloten voor verkeer

Op donderdag 21 april plaatst de aannemer van de wegenwerken in Groenhuis een pompstation ter hoogte van het kruispunt van Groenhuis met de Groenstraat in Geel. Er is dan overdag ter hoogte van het kruispunt geen doorgaand autoverkeer mogelijk.

