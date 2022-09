Help Brandwonden Kids laat 123 patiëntjes genieten in Bobbejaanland

Het is al enkele jaren een traditie dat de vzw Help Brandwonden Kids één keer per jaar patiëntjes uitnodigt in een pretpark. “Dit jaar is weer gekozen voor Bobbejaanland. Niks dan lachende gezichtjes toen ze ter plaatse kwamen met hun familie. Het ging om 123 brandwondenpatiëntjes, maar samen met hun families zaten we aan meer dan 500 deelnemers. Het weer zat mee en de sfeer was top”, klinkt het bij de vzw Help Brandwonden Kids.