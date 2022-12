Hel van Kasterlee schenkt AED-toestel aan elke school in de gemeente

De Kastelse Durvers vzw, de organisatoren van de Hel Van Kasterlee, schonken een cheque van 27.266 euro. Met dat geld zal de gemeente AED-toestellen – die gebruikt worden bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand – voor alle scholen in Kasterlee aankopen én de komende vijf jaar jaarlijks onderhouden. “Als hartveilige gemeente mogen we fier zijn. Het is bijzonder en uitzonderlijk dat een Kastelse vereniging dergelijk initiatief neemt en daar ten volle haar schouders onder zet”, vertelt schepen van Onderwijs Rob Guns. “Alle scholen op het grondgebied van Kasterlee tekenden in en gingen op hun beurt het engagement aan om niet alleen het AED-toestel te hangen, maar ook zelf in te zetten op opleiding en educatie over reanimatie. Alle toestellen zullen ook buiten gehangen worden, zodat ze maximaal bereikbaar zijn voor de buurt of bezoeker.”